Мирра Андреева раскрыла, что написала в блокноте на финал победного турнира в Дубае

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что пишет в своём блокноте, который читает по ходу матчей.

«Сейчас я стала более грамотно и более серьёзно к этому относиться, и перед каждым матчем я пишу какие-нибудь установки, которые мне помогут в плане тенниса, в плане тактики, в плане психологии. И когда я чувствую, что мне действительно нужно что-то себе напомнить, или прочитать, или как-то себя ещё подбодрить… Я это почувствовала на финале. Я решила открыть блокнот, прочитать, что я себе написала, и попытаться себе помочь. И вроде получилось.

Я честно скажу, у меня ничего такого завуалированного не написано. На финал я написала: «Играй ей больше через лево, пытайся её двигать, ты всё сможешь». И всякие психологические штучки-дрючки, которые я не буду никому рассказывать (улыбается). Я ничего такого сложного, суперинтересного туда и не написала, всё достаточно просто», — сказала Андреева на YouTube-канале «Больше!».