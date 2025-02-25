Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Отдам папе». Мирра Андреева — о призовых за победу на турнире в Дубае

«Отдам папе». Мирра Андреева — о призовых за победу на турнире в Дубае
Комментарии

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что отдаст отцу большую часть призовых денег за победу на турнире в Дубае (ОАЭ).

– Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью вы сказали, что все $ 85 тыс. призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже $ 597 тыс. Как поступите с этой суммой?
– Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счёта в банке я всё ещё не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно, — сказала Андреева на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
Мирра Андреева раскрыла, что написала в блокноте на финал победного турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android