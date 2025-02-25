«Отдам папе». Мирра Андреева — о призовых за победу на турнире в Дубае

Девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что отдаст отцу большую часть призовых денег за победу на турнире в Дубае (ОАЭ).

– Примерно два года назад после успешного турнира в Мадриде в интервью вы сказали, что все $ 85 тыс. призовых отдадите папе. За победу в Дубае вам положено уже $ 597 тыс. Как поступите с этой суммой?

– Мне по-прежнему не исполнилось 18 лет, и счёта в банке я всё ещё не имею. Поэтому деньги снова отдам папе, который у нас распоряжается финансами. Попрошу только немного на какой-нибудь маленький подарочек для себя. Правда, ещё не решила, на какой именно, — сказала Андреева на YouTube-канале «Больше!».