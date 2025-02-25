Шетт — о Рыбакиной: Вуков полностью промыл ей мозги. Проблема в том, что они в отношениях

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт высказалась о скандальных отношениях казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной и тренера Стефано Вукова.

«Я считаю, что Вуков полностью промыл мозги Елене. Видно, как он с ней обращается и как разговаривает. Ситуация обострилась на US Open, когда команда и семья попытались отстраниться от него. Он определённо оскорблял её, и именно поэтому я считаю правильным, что WTA его отстранила.

Я подробно общалась на эту тему с Гораном Иванишевичем. По его словам, проблема в том, что в личной жизни они находятся в отношениях. Вуков хочет пробраться внутрь и вернуть себе место в команде. Это, конечно, катастрофа. После всего, что он сделал, ему нужно оставить её в покое и уйти. Я сама слышала, как он кричал на неё в Австралии», — приводит слова Шетт Kicker.