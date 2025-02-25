Шетт: любопытно узнать, что будет с отцом Фернандес. Безумие, как он обращается с Лейлой

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт предположила, почему теннисистки не высказываются публично о скандальной ситуации Елены Рыбакиной и тренера Стефано Вукова, а также намекнула на непростые семейные отношения у канадской теннисистки Лейлы Фернандес.

«Многие игроки не решаются что-то сказать, потому что боятся последствий. Например, я невероятно боялась отца Елены Докич. Я ничего не говорила, потому что думала, что он меня убьёт. Возможно, с Докич всё было немного иначе, чем с Рыбакиной. Но я думаю, что некоторые игроки уже говорили с WTA о Рыбакиной и Вукове. Важно сохранить анонимность, потому что они просто боятся.

Мне также любопытно узнать, что будет с отцом Лейлы Фернандес, потому что то, как он обращается со своей дочерью, — это безумие… Ужасно, что нечто подобное всё ещё существует сегодня и принимается обществом», — приводит слова Шетт Kicker.