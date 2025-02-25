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Марин Чилич неожиданно обыграл Алекса де Минора в первом круге турнира в Дубае

Марин Чилич неожиданно обыграл Алекса де Минора в первом круге турнира в Дубае
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Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 13:10 МСК
Марин Чилич
187
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Чилич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге турнира в Дубае Марин Чилич сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.

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