Марин Чилич неожиданно обыграл Алекса де Минора в первом круге турнира в Дубае
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Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, вышел во второй круг на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований он одержал неожиданную победу над восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором со счётом 6:2, 3:6, 6:3.
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 13:10 МСК
187
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|6
|
|6
|3
8
Алекс де Минор
А. де Минор
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время Чилич выполнил три подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх. На счету де Минора два эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге турнира в Дубае Марин Чилич сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным.
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