Бадоса: сейчас я лучше как теннисистка, чем когда была второй ракеткой мира

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса считает, что играет в теннис сейчас лучше, чем в 2022 году, когда занимала вторую строчку в мировом рейтинге WTA. В 2023 году она вылетела из топ-100 из-за травмы спины, но сумела вернуться.

«Сейчас я лучше как теннисистка, чем когда была второй ракеткой мира. Я на более высоком уровне, считаю себя лучше по всем параметрам.

Со стрессовым переломом был тяжёлый опыт, который мешал мне жить нормальной жизнью. Мне было больно, когда я спала; с этим было трудно справиться, но я верила в себя, что вернусь, когда восстановлюсь. Теперь я здорова и горю желанием играть», — приводит слова Бадосы Marca.