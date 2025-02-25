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«Буду только поддерживать». Даниил Медведев — о своих дочерях в теннисе

«Буду только поддерживать». Даниил Медведев — о своих дочерях в теннисе
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Победитель US Open — 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заявил, что не будет препятствовать своим дочерям заниматься теннисом, если они того захотят.

«Если девочки захотят научиться играть в теннис, никаких проблем с этим не будет. Помогу чем смогу. Ни за что не буду ругать, это 100%, и буду только поддерживать, поэтому посмотрим, чего они сами захотят», – сказал Медведев на YouTube-канале BB Tennis.

У Даниила Медведева есть две дочери. Первая, Алиса, родилась в октябре 2022 года. В январе 2025 года у Даниила и его жены Дарьи родилась вторая девочка, которую назвали Викторией.

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