«Проблема в непрозрачности процесса». Барбара Шетт — о допинг-деле Синнера

Бывшая седьмая ракетка мира, а ныне эксперт на телевидении Барбара Шетт высказалась о допинг-скандале итальянца Янника Синнера, получившего три месяца дисквалификации.

«Лично я верю его истории. Но даже если вы знаете кого-то и он вам нравится, это не значит, что он невиновен. Однако я думаю, что действительно была ошибка со стороны его физиотерапевта, и теперь Яннику придётся столкнуться с последствиями.

По моему мнению, проблема заключается в непрозрачности процесса и действий ВАДА и CAS. У многих теннисистов сложилось впечатление, что теперь они могут договориться с ВАДА о сроке своего отстранения. Больше никто не знает, что происходит. По моему мнению, ВАДА необходимо разработать более точные и строгие правила, чтобы в будущих случаях было больше ясности», — приводит слова Шетт Kicker.