Бублик в борьбе уступил Оже-Альяссиму в первом круге турнира в Дубае
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51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 14:30 МСК
51
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 4
|6
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В матче первого круга Бублик со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6 уступил 21-й ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму.
Встреча Бублика с Оже-Альяссимом продлилась 2 часа 51 минуту. В её рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Феликса восемь эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.
Следующим соперником Оже-Альяссима в Дубае станет 38-я ракетка мира из Португалии Нуну Боржеш.
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