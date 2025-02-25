Бублик в борьбе уступил Оже-Альяссиму в первом круге турнира в Дубае

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.

В матче первого круга Бублик со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6 уступил 21-й ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму.

Встреча Бублика с Оже-Альяссимом продлилась 2 часа 51 минуту. В её рамках Александр 16 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из семи заработанных. На счету Феликса восемь эйсов, пять двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 17.

Следующим соперником Оже-Альяссима в Дубае станет 38-я ракетка мира из Португалии Нуну Боржеш.