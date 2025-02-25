Карен Хачанов: было обидно играть с Медведевым в Дохе, матч был тяжёлый для нас обоих

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов высказался о своих результатах на турнире в Дохе (Катар, а также поделился настроем на соревнования ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

«Просто хочу собрать как можно больше матчей, чтобы найти этот ритм и этот уровень. Ты можешь быть готов, физически здоров, психологически подготовлен… но тебе нужно выходить и побеждать. Когда ты начинаешь выигрывать, ты, наверное, лучше чувствуешь мяч, лучше тренируешься, лучше чувствуешь очки. Было обидно играть с Даниилом Медведевым на прошлой неделе в Дохе. Это был тяжёлый матч для нас обоих, мы оба хотели бы сыграть с другим соперником. С тем уровнем, который я показал, да, могу пройти здесь далеко и добиться лучшего результата. Всегда уверен в том, на что способен, я выхожу на корт, чтобы бороться, верю в себя», — приводит слова Хачанова Tennis.com.

Напомним, на турнире ATP-500 в Дохе Хачанов в первом круге уступил Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 5:7, 3:6. В первом круге в Дубае Карен вышел во второй круг, где встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.