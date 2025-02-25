Турнир WTA-250 в Остине: расписание игрового дня 26 февраля
В ночь с 25 на 26 февраля пройдёт второй игровой день на турнире категории WTA-250 в Остине (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
Теннис. WTA-250, Остин. Первый круг, 25-26 февраля. Расписание (время — московское):
- 19:00 — Татьяна Мария (Германия) — Анна Бондарь (Венгрия);
- 20:00 — Петра Квитова (Чехия) - Джоди Бёррэдж (Великобритания);
- 20:30 — Кристина Букша (Испания) — Бернарда Пера (США);
- 21:00 - Кая Юван (Словения) - Эна Сибахара (Япония);
- 21:30 — Джессика Пегула (США) — Аранча Рус (Нидерланды);
- 22:00 — Анатсасия Захарова (Россия) — Кэролайн Доулхайд (США);
- 23:00 — Варвара Грачёва (Франция) — Питон Стирнс (США);
- 23:30 — Гретье Миннен (Бельгия) — Сыцзя Вэй (Китай);
- 1:30 — Сорана Кырстя (Румыния) — Лаура Зигемунд (Германия);
- 3:00 - Татьяна Прозорова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия);
- 4:00 — Сюзан Ламенс (Нидерланды) — Камилла Рахимова (Россия);
- 19:00 — Маккартни Касслер (США) - Кэти Макнелли (США).
Действующей чемпионкой соревнований в Остине является китайская теннисистка Юань Юэ. В прошлогоднем финале она обыграла соотечественницу Ван Сиюй со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
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