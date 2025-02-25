Андрей Рублёв проиграл 77-й ракетке мира на старте турнира ATP-500 в Дубае

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.

В матче первого круга Рублёв (3) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) проиграл 77-й ракетке мира из Франции Кентену Алису (Q).

Встреча Рублёва с Алисом продлилась 2 часа 14 минут. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 18 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Нельзя не отметить, что в конце прошлой недели Рублёв стал триумфатором турнира ATP-500 в Дохе (Катар).