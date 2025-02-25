Андрей Рублёв проиграл 77-й ракетке мира на старте турнира ATP-500 в Дубае
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Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв неудачно выступил на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 15:50 МСК
77
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7 7
|
|4
|6 5
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В матче первого круга Рублёв (3) со счётом 6:3, 4:6, 6:7 (5:7) проиграл 77-й ракетке мира из Франции Кентену Алису (Q).
Встреча Рублёва с Алисом продлилась 2 часа 14 минут. В её рамках Андрей пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету его соперника 18 эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Нельзя не отметить, что в конце прошлой недели Рублёв стал триумфатором турнира ATP-500 в Дохе (Катар).
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