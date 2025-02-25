Карен Хачанов: если бы попал на Итоговый турнир ATP, то был бы там очень опасен

24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов рассказал, что остался доволен завершением сезона-2024 и если бы он попал на Итоговый турнир ATP, то был бы опасным соперником.

«По правде говоря, мне очень понравился конец 2024 года, я выиграл много матчей. Честно говоря, хотел продолжать играть! Я не попал на Итоговый турнир ATP, но если бы попал, то был бы там очень опасен», — приводит слова Хачанова Tennis.com.

Напомним, в сезоне-2024 Карен Хачанов стал победителем турнира ATP-250 в Дохе (Катар) и ATP-250 в Алма-Ате (Казахстан).

Карен Хачанов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где встретится со Стефаносом Циципасом из Греции.