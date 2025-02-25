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Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Дубае

Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира в Дубае
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72-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин не смог пробиться во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 15:40 МСК
Роман Сафиуллин
72
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 		6 4 6 1
5 		7 7 7 7
         
Таллон Грикспор
47
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор

В матче первого круга квалифаер Сафиуллин со счётом 7:5, 6:7 (4:7), 6:7 (1:7) проиграл 47-й ракетке мира из Нидерландов Таллону Грикспору.

Встреча Сафиуллина с Грикспором продлилась 2 часа 58 минут. В её рамках Роман 10 раз подал навылет, допустил семь двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Таллона 17 эйсов, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Следующим соперником Грикспора в Дубае станет победитель матча Иржи Легечка (Чехия) – Уго Умбер (Франция, 5, действующий чемпион).

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