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Кентен Алис в матче с Рублёвым в Дубае одержал первую победу над игроком топ-10

Кентен Алис в матче с Рублёвым в Дубае одержал первую победу над игроком топ-10
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77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис в матче первого круга с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга. До этого он проиграл десять встреч.

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 15:50 МСК
Кентен Алис
77
Франция
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 7 7
6 		4 6 5
         
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

В первом круге в Дубае Алис обыграл Рублёва со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Далее Кентен Алис встретится с 53-м номером мирового рейтинга испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.

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