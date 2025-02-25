Кентен Алис в матче с Рублёвым в Дубае одержал первую победу над игроком топ-10
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77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис в матче первого круга с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга. До этого он проиграл десять встреч.
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 15:50 МСК
77
Кентен Алис
К. Алис
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|6
|7 7
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|4
|6 5
9
Андрей Рублёв
А. Рублёв
В первом круге в Дубае Алис обыграл Рублёва со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Далее Кентен Алис встретится с 53-м номером мирового рейтинга испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.
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