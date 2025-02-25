Кентен Алис в матче с Рублёвым в Дубае одержал первую победу над игроком топ-10

77-я ракетка мира 28-летний французский теннисист Кентен Алис в матче первого круга с девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ) одержал первую победу над соперником из топ-10 мирового рейтинга. До этого он проиграл десять встреч.

В первом круге в Дубае Алис обыграл Рублёва со счётом 2:6, 6:4, 7:6 (7:5). Далее Кентен Алис встретится с 53-м номером мирового рейтинга испанцем Роберто Баутиста-Агутом.

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер, который в прошлогоднем финале обыграл Александра Бублика из Казахстана со счётом 6:4, 6:3.