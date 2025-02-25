«Неизвестно, что правда, а что — нет». Пол высказался о допинг-скандале вокруг Синнера

10-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол сдержанно высказался о скандале вокруг трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира итальянца Янника Синнера на фоне его отстранения за допинг.

«Не знаю. Я стараюсь не лезть в эту историю. Он показывает потрясающий теннис. Он обыграл меня до того, как всё это выяснилось, и обыграл после. Он невероятно хорошо справился с ситуацией: он побеждал всё то время, пока разбирался с этим делом. Но буду предельно честен: я не слишком много знаю об этой ситуации. Вокруг столько разговоров, и неизвестно, что правда, а что – нет. Поэтому мне сложно комментировать», — приводит слова Пола журналист Бен Ротенберг на своём сайте.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. Но уже 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером мировое соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.