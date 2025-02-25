«Спасибо, что высказался». Паула Бадоса — о словах Андрея Рублёва про депрессию

11-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на слова девятой ракетки мира российского теннисиста Андрея Рублёва, который высказался о своём тяжёлом эмоциональном состоянии.

«Я очень уважаю тебя, Андрей Рублёв. Меня действительно трогает, когда я слушаю всё это, и знаю, как это больно. В конце концов, это только придаст тебе сил. Рада, что ты чувствуешь себя лучше. Спасибо, что высказался», — написала Бадоса в социальных сетях.

Ранее Рублёв рассказал, что боролся с депрессией после поражения в первом раунде Уимблдона от аргентинца Франсиско Комесаньи в 2024 году с помощью антидепрессантов. В преддверии первого матча на турнире в Дубае российский теннисист заявил, что поборол недуг и больше не испытывает тревоги и стресса.