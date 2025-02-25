«Это отличный знак». Чилич — о неожиданной победе над де Минором в первом круге в Дубае

Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

«Это был отличный старт для меня. Выиграл первые три гейма, почувствовал корт и условия. Было немного порывисто, но я очень хорошо чувствовал мяч. Знаю, насколько опасен Алекс… Он невероятно бегает по корту, достаёт такие мячи, которые не достаются никому. Мне нужно было оставаться терпеливым, но агрессивным. Очень рад, что мне удалось сохранить этот отличный уровень на протяжении всего матча.

В этом сезоне у меня было не так много шансов освоиться. На прошлой неделе я играл с Карлосом в Дохе, а с Алексом здесь. Они оба входят в топ-10 и играют очень хорошо. Это отличная попытка с моей стороны, отличный знак того, что я играю очень хорошо. Для меня это вопрос матчей, в которых могу набрать игровую форму. Надеюсь, мне удастся сохранить эту форму», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.

Матч Чилича и де Минора завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Далее хорват встретится ещё с одним представителем Австралии Алексеем Попыриным.