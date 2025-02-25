Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это отличный знак». Чилич — о неожиданной победе над де Минором в первом круге в Дубае

«Это отличный знак». Чилич — о неожиданной победе над де Минором в первом круге в Дубае
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая третья ракетка мира хорватский теннисист Марин Чилич, ныне занимающий 187-ю строчку мирового рейтинга, высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае с восьмой ракеткой мира австралийцем Алексом де Минором.

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 13:10 МСК
Марин Чилич
187
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
2 		6 3
         
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«Это был отличный старт для меня. Выиграл первые три гейма, почувствовал корт и условия. Было немного порывисто, но я очень хорошо чувствовал мяч. Знаю, насколько опасен Алекс… Он невероятно бегает по корту, достаёт такие мячи, которые не достаются никому. Мне нужно было оставаться терпеливым, но агрессивным. Очень рад, что мне удалось сохранить этот отличный уровень на протяжении всего матча.

В этом сезоне у меня было не так много шансов освоиться. На прошлой неделе я играл с Карлосом в Дохе, а с Алексом здесь. Они оба входят в топ-10 и играют очень хорошо. Это отличная попытка с моей стороны, отличный знак того, что я играю очень хорошо. Для меня это вопрос матчей, в которых могу набрать игровую форму. Надеюсь, мне удастся сохранить эту форму», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP.

Матч Чилича и де Минора завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:3. Далее хорват встретится ещё с одним представителем Австралии Алексеем Попыриным.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Материалы по теме
Марин Чилич неожиданно обыграл Алекса де Минора в первом круге турнира в Дубае
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android