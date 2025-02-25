Александр Бублик из-за неудачи в Дубае покинет топ-80 рейтинга ATP впервые с 2019 года
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51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые с июля 2019 года покинет топ-80 мирового рейтинга по итогам неудачного выступления на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 14:30 МСК
51
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 4
|6
21
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
В Дубае, где Бублику нужно было защищать рейтинговые очки за прошлогодний финал (330 очков), Александр со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6 уступил 21-й ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму в первом же круге. Тем самым заработав за турнир лишь 10 очков.
В лайв-рейтинге ATP чемпион четырёх турниров ассоциации Бублик уже опустился на 81-ю позицию. В текущем сезоне Александр провёл девять матчей, в которых потерпел семь поражений.
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