Александр Бублик из-за неудачи в Дубае покинет топ-80 рейтинга ATP впервые с 2019 года

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик впервые с июля 2019 года покинет топ-80 мирового рейтинга по итогам неудачного выступления на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В Дубае, где Бублику нужно было защищать рейтинговые очки за прошлогодний финал (330 очков), Александр со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 3:6 уступил 21-й ракетке мира из Канады Феликсу Оже-Альяссиму в первом же круге. Тем самым заработав за турнир лишь 10 очков.

В лайв-рейтинге ATP чемпион четырёх турниров ассоциации Бублик уже опустился на 81-ю позицию. В текущем сезоне Александр провёл девять матчей, в которых потерпел семь поражений.