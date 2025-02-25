Дисквалифицированный Янник Синнер посетил показ Gucci в Милане

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане (Италия). Теннисист посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

В частности, Синнер был запечатлён в компании с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур.

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.

Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).