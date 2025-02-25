Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дисквалифицированный Янник Синнер посетил показ Gucci в Милане

Дисквалифицированный Янник Синнер посетил показ Gucci в Милане
Комментарии

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал гостем Недели моды в Милане (Италия). Теннисист посетил показ Gucci FW’25, в рамках которого бренд представил новую коллекцию.

В частности, Синнер был запечатлён в компании с главным редактором модного журнала Vogue Анной Винтур.

Фото: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Gucci

Напомним, в июле 2022 года Синнер стал амбассадором итальянского модного дома Gucci. С того момента Янник часто посещают показы и другие мероприятия бренда.

Синнер в данный момент в соревнованиях ATP участия не принимает. Его дисквалифицировали на три месяца по обоюдному соглашению со Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

Материалы по теме
«Он невиновен, это доказано». Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг
«Он невиновен, это доказано». Теннисный мир раскололся из-за наказания Синнера за допинг
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android