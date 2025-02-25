«Лучшая в моей карьере». Алис — о победе над Рублёвым в первом круге в Дубае

77-я ракетка мира французский теннисист Кентен Алис прокомментировал победу над девятой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым в первом круге в Дубае (ОАЭ).
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«Очень счастлив, даже если сейчас не очень улыбаюсь. Матч был очень сложным. При счёте 5:5 я проигрывал 0:40 и едва не сделал брейк. Какая победа! Сегодня я играл очень хорошо. В начале матча немного нервничал, но к концу был совершенно спокоен. Главное было хорошо подавать, быть агрессивным и выполнять невероятные удары. Каждый раз, когда ты играешь на турнире ATP-500, ты играешь против великого игрока. Много раз проигрывал, но сегодняшняя победа — лучшая в моей карьере. Мне нравится играть здесь, условия подходят для моей игры», — сказал Алис в интервью на корте.
Матч Рублёва и Алиса завершился со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5). Далее Алис встретится с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
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