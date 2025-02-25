Григор Димитров не смог завершить матч на старте турнира в Дубае
Поделиться
16-я ракетка мира, 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров не смог завершить матч первого круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
75
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|
16
Григор Димитров
Г. Димитров
В первом круге Димитров (6) встречался с 75-й ракеткой мира из Австралии Кристофером О'Коннеллом (Q). Григор проиграл первый сет, который продлился 25 минут, со счётом 0:6, а со второго снялся. У сетки болгарин, объясняя свой отказ от продолжения матча, указывал на кроссовок. Однако в нём ли причина снятия, пока неизвестно.
Фото: скриншот из трансляции
Нельзя не отметить, что Димитров закончил последние три из четырёх матчей именно снятием.
О'Коннелл в следующем раунде Дубая сразится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Гаэль Монфис (Франция).
Комментарии
- 25 февраля 2025
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:04
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:05
-
17:46
-
17:21
-
16:24
-
16:06
-
15:31
-
10:55
-
10:37
-
09:43
-
00:20
- 24 февраля 2025
-
23:50
-
22:41
-
20:55
-
20:46
-
20:28
-
19:59
-
19:46
-
19:18
-
18:53
-
18:40
-
18:24
-
16:34
-
15:21
-
15:01