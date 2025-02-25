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Григор Димитров не смог завершить матч на старте турнира в Дубае

Григор Димитров не смог завершить матч на старте турнира в Дубае
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16-я ракетка мира, 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров не смог завершить матч первого круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 19:10 МСК
Кристофер О'Коннелл
75
Австралия
Кристофер О'Коннелл
К. О'Коннелл
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6
0
         
Григор Димитров
16
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

В первом круге Димитров (6) встречался с 75-й ракеткой мира из Австралии Кристофером О'Коннеллом (Q). Григор проиграл первый сет, который продлился 25 минут, со счётом 0:6, а со второго снялся. У сетки болгарин, объясняя свой отказ от продолжения матча, указывал на кроссовок. Однако в нём ли причина снятия, пока неизвестно.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что Димитров закончил последние три из четырёх матчей именно снятием.

О'Коннелл в следующем раунде Дубая сразится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Гаэль Монфис (Франция).

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