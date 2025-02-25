Григор Димитров не смог завершить матч на старте турнира в Дубае

16-я ракетка мира, 33-летний болгарский теннисист Григор Димитров не смог завершить матч первого круга на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

В первом круге Димитров (6) встречался с 75-й ракеткой мира из Австралии Кристофером О'Коннеллом (Q). Григор проиграл первый сет, который продлился 25 минут, со счётом 0:6, а со второго снялся. У сетки болгарин, объясняя свой отказ от продолжения матча, указывал на кроссовок. Однако в нём ли причина снятия, пока неизвестно.

Фото: скриншот из трансляции

Нельзя не отметить, что Димитров закончил последние три из четырёх матчей именно снятием.

О'Коннелл в следующем раунде Дубая сразится с победителем матча Маттео Берреттини (Италия) — Гаэль Монфис (Франция).