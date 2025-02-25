Даниил Медведев обыграл Штруффа на старте турнира ATP-500 в Дубае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев успешно стартовал на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670. Медведев брал титул в Дубае в 2023 году.

В матче первого круга посеянный под первым номером Медведев со счётом 6:4, 7:6 (7:4) обыграл 46-ю ракетку мира из Германии Яна-Леннарда Штруффа.

Встреча Медведева со Штруффом продлилась 1 час и 46 минут. В её рамках Медведев семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 10 заработанных. На счету его соперника два эйса, две двойные ошибки и четыре нереализованных брейк-пойнта.

Следующим соперником Медведева в Дубае станет 29-я ракетка мира из Франции, 21-летний Джованни Мпетчи Перрикар, рост которого составляет 203 см. Француз обладает одной из сильнейших подач в туре.