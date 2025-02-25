Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание на 26 февраля

В ночь на 26 февраля пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет $ 2 585 410. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500, Акапулько. Расписание (частично) на 26 февраля (мск):