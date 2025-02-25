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Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание на 26 февраля

Турнир ATP-500 в Акапулько: расписание на 26 февраля
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В ночь на 26 февраля пройдёт второй игровой день турнира категории ATP-500 в Акапулько (Мексика), призовой фонд которого составляет $ 2 585 410. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.

Теннис. Турнир ATP-500, Акапулько. Расписание (частично) на 26 февраля (мск):

  • 3:00. Хольгер Руне (Дания, 4) – Роберто Карбальес-Баэна (Испания).
  • 3:00. Алехандро Давидович-Фокина (Испания) – Маттия Беллуччи (Италия).
  • 4:30. Александр Зверев (Германия, 1) – Маттео Арнальди (Италия).
  • 4:30. Бенжамен Бонзи (Франция) – Брэндон Накашима (США).
  • 4:30. Денис Шаповалов (Канада, 9) – Нишеш Басаваредди (США, Q).
  • 6:00. Фрэнсис Тиафо (США, 7) – Александр Мюллер (Франция).
  • 6:00. Алекс Михельсен (США) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC).
  • 19:00. Давид Гоффен (Бельгия) – Бен Шелтон (США, 5).
  • 19:00. Маркос Гирон (США) – Томми Пол (США, 3).
Сетка турнира ATP-500 в Акапулько
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