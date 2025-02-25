«Это было хорошее начало». Медведев прокомментировал выход во второй круг турнира в Дубае

Чемпион US Open – 2021, шестая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), где он обыграл 46-ю ракетку мира немца Ян-Леннарда Штруффа со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
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«Думаю, что главное оружие Яна — это подача, и мне каким-то образом удалось её прочитать. Просто так получилось. Даже у меня, я подаю довольно хорошо, есть игроки, против которых не могу сделать эйс. Доволен своим уровнем, потому что он по-прежнему сильный соперник, и я рад, что вышел во второй круг.
Грипп в Дохе был не лучшим завершением турнира, но надеюсь, что в Дубае или позже смогу добиться того, чего хотел с самого начала сезона. Это было хорошее начало», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.
Следующим соперником Медведева в Дубае станет 29-я ракетка мира из Франции, 21-летний Джованни Мпетчи Перрикар, рост которого составляет 203 см.
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