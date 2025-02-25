«Думал, что мы не увидим его до Индиан-Уэллса». Джонсон — о мотивации Джоковича

Бывший теннисист американец Стив Джонсон высказался о мотивации 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича.

«Я не знаю, какие у Новака планы на будущее, никто не знает, кроме него самого. Не знаю, зачем он вообще играет на этом турнире (в Дохе. — Прим. «Чемпионата»). У меня сложилось впечатление, что он просто хочет выигрывать «Большие шлемы», чтобы продолжить своё наследие и статус величайшего чемпиона, который когда-либо видел этот спорт. Безусловно, есть финансовые обязательства и обязательства, которые он брал на себя в прошлом, но мы не знаем, что именно заставляет его играть на таких турнирах. Создаётся впечатление, что он не так мотивирован на победу в Дубае или Дохе, как на победу на турнире «Шлема», что вполне оправданно, ведь только это может продвинуть его наследие. Думал, что мы не увидим его до Индиан-Уэллса и что он будет довольствоваться несколькими «Мастерсами», чтобы выиграть «Ролан Гаррос» и Уимблдон. Поэтому интересно увидеть его на корте. Иногда создаётся впечатление, что он немного подавлен эмоционально, чего с ним никогда не случалось», — приводит слова Джонсона We Love Tennis.

Напомним, на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) Новак Джокович в первом круге уступил итальянцу Маттео Берреттини со счётом 6:7 (4:7), 2:6.