Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса в первом круге турнира в Дубае

30-я ракетка мира, 28-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.

В матче первого круга Берреттини со счётом 7:5, 6:4 обыграл 40-ю ракетку мира, 38-летнего француза Гаэля Монфиса.

Встреча Берреттини с Монфисом продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Маттео шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаэля пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

Следующим соперником Берреттини в Дубае станет 75-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл (Q).