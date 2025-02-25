Маттео Берреттини обыграл Гаэля Монфиса в первом круге турнира в Дубае
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30-я ракетка мира, 28-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого составляет $ 3 237 670.
Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 20:25 МСК
40
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
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30
Маттео Берреттини
М. Берреттини
В матче первого круга Берреттини со счётом 7:5, 6:4 обыграл 40-ю ракетку мира, 38-летнего француза Гаэля Монфиса.
Встреча Берреттини с Монфисом продлилась 1 час 24 минуты. В её рамках Маттео шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Гаэля пять эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.
Следующим соперником Берреттини в Дубае станет 75-я ракетка мира из Австралии Кристофер О'Коннелл (Q).
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