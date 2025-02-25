Крейчикова снялась с Индиан-Уэллса. Барбора не провела ни одного турнира в 2025 году

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» чешская теннисистка Барбора Крейчикова снялась с хардового турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США), который пройдёт с 5 по 16 марта.

Причиной такого решения чешки стала травма, сообщает пресс-служба соревнований. В основной сетке турнира Крейчикову заменит 387-я ракетка мира из Австрии Юлия Грабер.

Нельзя не отметить, что для титулованной Крейчиковой это очередное снятие с соревнований. В 2025 году Барбора ещё не провела ни одного турнира из-за травмы спины, которая беспокоит её с конца прошлого сезона.

В 2025 году защищать титул в Индиан-Уэллсе предстоит второй ракетке мира Иге Швёнтек.