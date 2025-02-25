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«Психологически было очень тяжело». Берреттини — о победе над Монфисом в Дубае

«Психологически было очень тяжело». Берреттини — о победе над Монфисом в Дубае
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30-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал победу над 40-й ракеткой мира французом Гаэлем Монфисом в первом круге турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (м). 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 20:25 МСК
Гаэль Монфис
40
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4
7 		6
         
Маттео Берреттини
30
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини

«Это был отличный матч. С Гаэлем всегда нужно быть на высоте. Мы играли много раз. Я знаю его сильные стороны, а он знает мои. Горжусь тем, как выиграл первый сет. Психологически было очень тяжело после того, как я дважды вёл с брейком. Рёв в конце — это потому, что я счастлив, здоров и играю. Чувствую себя хорошо.

В Дохе был определённо отличный турнир. Отличные матчи, борьба. Мог бы выиграть и четвертьфинал. Так что это придало мне уверенности, когда я приехал сюда. Давно здесь не играл… Всегда приятно играть на таком хорошем корте. Много людей поддерживают меня. Я чувствую энергию. Надеюсь, неделя будет длинной», — сказал Берреттини в интервью на корте.

Матч Берреттини и Монфиса завершился со счётом 7:5, 6:4 в пользу итальянца. Далее он встретится с 75-й ракеткой мира австралийцем Кристофером О'Коннеллом.

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