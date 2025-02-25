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«Хочу сделать ещё немного больше». Берреттини — о возвращении в топ-30 мирового рейтинга

«Хочу сделать ещё немного больше». Берреттини — о возвращении в топ-30 мирового рейтинга
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Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал возвращение в топ-30 мирового рейтинга.

— Вы вернулись в топ-30. Что это значит для вас?
— Это очень много значит. В прошлом году в это время я даже не играл. Тренировался под большим вопросом. Наш спорт развивается так быстро. Иногда мы воспринимаем это как должное. Но я стараюсь этого не делать. Очень горжусь работой, которую проделал со своей командой, с людьми, которые меня любят. Действительно горжусь тем, что делаю. Хочу сделать ещё немного больше. Посмотрим, как всё пойдёт, — сказал Берреттини в интервью на корте.

Напомним, Маттео Берреттини вышел в четвертьфинал турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар), где уступил британцу Джеку Дрейперу со счётом 6:4, 4:6, 3:6.

На турнире в Дубае итальянец вышел во второй круг, где встретится с 75-й ракеткой мира из Австралии Кристофером О'Коннеллом (Q).

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