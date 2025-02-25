Петра Квитова провела первый матч с октября 2023 года, где уступила 189-й ракетке мира

Двукратная чемпионка Уимблдона, бывшая вторая ракетка мира 34-летняя чешская теннисистка Петра Квитова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге она уступила 189-й ракетке мира британке Джоди Бёррэдж со счётом 6:3, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 28 минут. В её рамках Квитова шесть раз подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Бёррэдж 13 эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 17 заработанных.

Квитова провела первый матч с октября 2023-го. Она отсутствовала на соревнованиях из-за рождения ребёнка.

Джоди Бёррэдж во втором круге соревнований встретится с представительницей Австралии Айлой Томлянович.