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Мэдисон Киз показала сумку, изготовленную в честь её победы на Australian Open — 2025

Мэдисон Киз показала сумку, изготовленную в честь её победы на Australian Open — 2025
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз показала сумку, изготовленную на заказ в честь её победы на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

Фото: Из личного архива Мэдисон Киз

25 января Киз завоевала дебютный титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале Australian Open — 2025 29-летняя Киз (на тот момент 14-я ракетка мира) со счётом 6:3, 2:6, 7:5 обыграла прошлогоднюю чемпионку, первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко (1).

Киз возглавляет рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. В её активе 2554 очка. В рейтинге WTA американка поднялась на пятую строчку, заняв наивысшую позицию в карьере (4679 очков).

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