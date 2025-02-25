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Мирра Андреева рассказала, как отпраздновала завоевание титула на турнире в Дубае

Мирра Андреева рассказала, как отпраздновала завоевание титула на турнире в Дубае
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как отпраздновала завоевание титула на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

Дубай (ж). Финал
22 февраля 2025, суббота. 18:05 МСК
Клара Таусон
38
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		1
7 7 		6
         
Мирра Андреева
14
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

— Была ли вечеринка после победы?
— Если честно, никакой вечеринки не было. Я выиграла, ответила на пару запросов от медиа, потом пресс-конференция, потом пошла резать большущий торт. Не знаю, сколько они его готовили. Мне кажется, он метр в длину был. Потом пофотографировали, пошли в такой мини-ресторан в отеле. У Кончиты (Мартинес) был самолёт в три ночи. Посидели часик, поговорили, можно сказать, отпраздновали и разошлись. Потом, в восемь утра уже у меня был самолёт.

Представляете, я даже торт, который резала, не попробовала. Его унесли, а когда я в 12 ночи вернулась, его уже не было. Сказали — утром принесут, но я уже улетала, — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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