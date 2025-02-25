Мирра Андреева раскрыла, как чувствует себя в роли девятой ракетки мира

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, какие ощущения испытывает от своего нового статуса. В понедельник, 25 февраля, 17-летняя россиянка впервые в карьере вошла в топ-10 мирового рейтинга и стала девятой ракеткой мира (первой ракеткой России).

— Сегодня день, когда ты официально стала девятой ракеткой мира. Он как-то отличается от предыдущих?

— Не знаю, пока никак не отличается. Может, я ещё до конца не осознала. Но пока всё точно так же. Не сказала бы, что что-то изменилось. Может быть, всё ещё впереди, — сказала Андреева в эфире «Больше!».