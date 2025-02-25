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Мирра Андреева рассказала, как настраивалась на победные матчи со Швёнтек и Рыбакиной

Мирра Андреева рассказала, как настраивалась на победные матчи со Швёнтек и Рыбакиной
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Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об особенном настрое на победные матчи с титулованными Игой Швёнтек и Еленой Рыбакиной на турнире WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).

«Я знала, что она играет плохо с теми, кто очень агрессивен, кто любит атаковать, кто играет очень быстро. Я пыталась убедить себя постоянно оказывать на неё давление, стараться играть агрессивно, не ждать, что она будет ошибаться и что мне будет легко. Я сказала себе (перед матчем): в прошлый раз ты была близко, поэтому всё возможно, просто продолжай верить в себя. И я старалась это и делать.

Что касается Лены Рыбакиной: то, что она хорошо подаёт, не секрет, очень плотно играет. Там я пыталась просто как можно больше мячей вернуть обратно в корт и что-то самой пытаться создавать. Вроде получилось не так уж плохо», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

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