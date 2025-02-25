«Она словно не отсутствовала 17 месяцев». Бёррэдж — о победе над Квитовой в Остине

189-я ракетка мира британская теннисистка Джоди Бёррэдж прокомментировала победу над двукратной чемпионкой Уимблдона, бывшей второй ракеткой мира 34-летней чешской теннисисткой Петрой Квитовой в первом круге турнира в Остине (США).
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«Она абсолютная чемпионка, и я знала, что мне придётся здесь сражаться. Начала я довольно шатко, но она вышла на бой так, словно не отсутствовала 17 месяцев. Она била всё подряд и попадала, так что я сразу поняла, с кем мне предстоит сражаться. У меня не было сомнений, что она — тот же игрок, что и 17 месяцев назад, когда она была в туре. Очень довольна тем, как взяла себя в руки, вернулась в этот матч и боролась до конца», — приводит слова Бёррэдж официальный сайт WTA.
Петра Квитова провела первый матч с октября 2023-го. Она отсутствовала на соревнованиях из-за рождения ребёнка.
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