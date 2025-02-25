Мирра Андреева объяснила, почему пересматривала матч Федерера на победном турнире в Дубае

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева объяснила, почему на победном турнире WTA-1000 в Дубае пересматривала фрагменты финальной встречи швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open — 2017.
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«Я выбрала этот матч, потому что помню, как мы тренировались в Сочи в 2017 году. Я по телевизору смотрела этот финал вместе с друзьями. Там был мальчик, который тоже играет в теннис, он очень сильно болел за Надаля. Я же очень сильно болела за Федерера. У нас с ним такая там борьба была! Помню свои эмоции, когда Роджер выиграл: бегала, носилась, прыгала, радовалась. Почему-то с того момента этот матч у меня в голове сидит. Помню, какой это был крутой матч, как в нём играл Федерер. Я решила его смотреть перед матчами, чтобы себя как-то тоже замотивировать. И вот смотрела хайлайты этого матча каждый день на протяжении всего турнира в Дубае», — сказала Андреева в эфире «Больше!».
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