Мирра Андреева ответила, следит ли за матчами Леброна Джеймса

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как относится к баскетболу.

Мирре задали такой вопрос, так как после победы в финале турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) она призналась, что слушала много интервью звезды «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Я не прямо чтобы фанат баскетбола. Честно говоря, ничего не знаю, кроме тенниса. Очень плохо разбираюсь во всём. Конечно, знаю такие большие имена, как Леброн Джеймс, Коби Брайант, но, чтобы прямо смотреть баскетбол, НБА – нет, не смотрю. Я чисто искала для себя какие-то мотивационные цитаты, видео, чтобы перед матчами себя мотивировать. И нашла Леброна, это помогло», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

Напомним, в финале турнира в Дубае Андреева обыграла датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1.