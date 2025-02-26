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Тейлор Фриц рассказал, что ему нужно делать, чтобы обыгрывать Алькараса и Синнера

Тейлор Фриц рассказал, что ему нужно делать, чтобы обыгрывать Алькараса и Синнера
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Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц рассказал, что ему помогает в матчах с четырёхкратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом и трёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером.

«Это зависит от поверхности, мячей и скорости корта. Если он медленнее, я не смогу отбивать удары слева этим парням, потому что они могут травмировать меня. Это не даст достаточного результата. Если корт будет быстрее, я постараюсь выйти из этого розыгрыша, буду немного агрессивнее, потому что линия удара слева, риск этого действительно окупятся.

С кем-то вроде Карлоса мне лучше играть с бэкхенда на бэкхенд. А с Янником? Определённо, нужно больше смешивать, может быть, больше работать с форхендом. Многое зависит от того, насколько быстрым будет корт, насколько быстрыми будут условия, стоит ли рисковать или нет», — приводит слова Фрица Tennis Сonnected.

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