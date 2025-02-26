Джессика Пегула вышла во второй круг турнира в Остине на отказе соперницы

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге американка встречалась с 90-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. Матч закончился со счётом 6:3, 3:2 (отказ) в пользу Пегулы.

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Пегула три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рус два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Джессика Пегула встретится с испанской теннисисткой Нурией Парризас-Диас.