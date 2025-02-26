Джессика Пегула вышла во второй круг турнира в Остине на отказе соперницы
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге американка встречалась с 90-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. Матч закончился со счётом 6:3, 3:2 (отказ) в пользу Пегулы.
Остин. 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 22:55 МСК
4
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|3
|
|2
90
Аранча Рус
А. Рус
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Пегула три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рус два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Далее Джессика Пегула встретится с испанской теннисисткой Нурией Парризас-Диас.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
00:08
- 25 февраля 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:26
-
23:26
-
23:21
-
23:03
-
22:44
-
22:10
-
19:18
-
18:23
-
15:55
-
15:11
-
14:46
-
12:01
-
11:06
-
10:50
-
09:48
-
09:16
-
07:34
-
04:44
- 24 февраля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:38
-
22:58
-
22:05
-
21:51
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
17:42
-
12:44
-
11:36
-
11:25