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Джессика Пегула вышла во второй круг турнира в Остине на отказе соперницы

Джессика Пегула вышла во второй круг турнира в Остине на отказе соперницы
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В первом круге американка встречалась с 90-й ракеткой мира из Нидерландов Аранчей Рус. Матч закончился со счётом 6:3, 3:2 (отказ) в пользу Пегулы.

Остин. 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 22:55 МСК
Джессика Пегула
4
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3
3 		2
         
Аранча Рус
90
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту. В её рамках Пегула три раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Рус два эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Далее Джессика Пегула встретится с испанской теннисисткой Нурией Парризас-Диас.

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