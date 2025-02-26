Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 25 февраля

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25 февраля прошёл второй игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг. Результаты 25 февраля (частично):