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Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 25 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 25 февраля
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25 февраля прошёл второй игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг. Результаты 25 февраля (частично):

  • Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия, 2) – 6:2, 3:6, 6:3.
  • Нуну Боржеш (Португалия) – Артюр Фис (Франция, 8) — 6:2, 6:1.
  • Лука Нарди (Италия, LL) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) – 1:6, 6:2, 6:3.
  • Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Бублик (Казахстан) —7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:3.
  • Таллон Грикспор (Нидерланды) – Роман Сафиуллин (Россия) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
  • Кентен Алис (Франция, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 3) – 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
  • Уго Умбер (Франция, 5) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:0.
  • Даниил Медведев (Россия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6 (7:4).
  • Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 6) – 6:0, снятие.
  • Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) — 7:5, 6:4.
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