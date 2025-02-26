Турнир ATP-500 в Дубае: результаты игрового дня 25 февраля
25 февраля прошёл второй игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.
Теннис. ATP-500, Дубай. Первый круг. Результаты 25 февраля (частично):
- Марин Чилич (Хорватия) — Алекс де Минор (Австралия, 2) – 6:2, 3:6, 6:3.
- Нуну Боржеш (Португалия) – Артюр Фис (Франция, 8) — 6:2, 6:1.
- Лука Нарди (Италия, LL) — Мартон Фучович (Венгрия, Q) – 1:6, 6:2, 6:3.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Александр Бублик (Казахстан) —7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:3.
- Таллон Грикспор (Нидерланды) – Роман Сафиуллин (Россия) — 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1).
- Кентен Алис (Франция, Q) — Андрей Рублёв (Россия, 3) – 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
- Уго Умбер (Франция, 5) – Иржи Легечка (Чехия) — 6:3, 6:0.
- Даниил Медведев (Россия, 1) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) – 6:4, 7:6 (7:4).
- Кристофер О'Коннелл (Австралия, Q) — Григор Димитров (Болгария, 6) – 6:0, снятие.
- Маттео Берреттини (Италия) – Гаэль Монфис (Франция) — 7:5, 6:4.
Комментарии