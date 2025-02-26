Мирра Андреева назвала топ-3 качества, которые улучшила в себе перед сезоном-2025

Серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, девятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева назвала топ-3 характеристики, которые ей удалось улучшить перед сезоном-2025.

«На первое место я поставлю свою психологию, потом поставлю подачу и, наверное, не знаю, что выбрать – игру с лёта или передвижение по корту. Что-то из этого», — сказала Андреева в эфире «Больше!».

На прошедшей неделе 17-летняя Мирра Андреева завоевала крупнейший личный титул WTA. Это произошло на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В финале турнира Андреева обыграла датскую теннисистку Клару Таусон со счётом 7:6 (7:1), 6:1. За счёт этого россиянка дебютировала в топ-10 мирового рейтинга.