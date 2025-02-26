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Анастасия Захарова проиграла на старте турнира в Остине

Анастасия Захарова проиграла на старте турнира в Остине
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Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Остине (США). В матче первого круга россиянка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

Остин. 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 23:15 МСК
Анастасия Захарова
132
Россия
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 4
6 		5 6
         
Кэролайн Доулхайд
80
США
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. За это время Анастасия Захарова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Из россиянок в турнире в Остине также принимают участие Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

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