Анастасия Захарова проиграла на старте турнира в Остине

Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Остине (США). В матче первого круга россиянка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. За это время Анастасия Захарова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Из россиянок в турнире в Остине также принимают участие Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

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