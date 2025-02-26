Анастасия Захарова проиграла на старте турнира в Остине
Поделиться
Российская теннисистка Анастасия Захарова проиграла на старте турнира категории WTA-250 в Остине (США). В матче первого круга россиянка уступила представительнице США Кэролайн Доулхайд со счётом 2:6, 7:5, 4:6.
Остин. 1-й круг
25 февраля 2025, вторник. 23:15 МСК
132
Анастасия Захарова
А. Захарова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|4
|
|5
|6
80
Кэролайн Доулхайд
К. Доулхайд
Продолжительность встречи составила 2 часа 8 минут. За это время Анастасия Захарова сделала две подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету её соперницы два эйса, шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Из россиянок в турнире в Остине также принимают участие Диана Шнайдер, Анна Блинкова и Камилла Рахимова.
Материалы по теме
Теннис: главные события 2025 года:
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
01:36
-
00:35
-
00:08
- 25 февраля 2025
-
23:54
-
23:46
-
23:45
-
23:26
-
23:26
-
23:21
-
23:03
-
22:44
-
22:10
-
19:18
-
18:23
-
15:55
-
15:11
-
14:46
-
12:01
-
11:06
-
10:50
-
09:48
-
09:16
-
07:34
-
04:44
- 24 февраля 2025
-
23:57
-
23:50
-
23:38
-
22:58
-
22:05
-
21:51
-
21:34
-
21:22
-
21:20
-
17:42
-
12:44