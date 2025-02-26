Шнайдер обыграла Прозорову на старте турнира в Остине, уступив первый сет с «баранкой»

Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В матче первого круга россиянка в трёх сетах победила соотечественницу Татьяну Прозорову со счётом 0:6, 6:2, 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Диана сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, 120) — Лаура Зигемунд (Германия, 83).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Призовой фонд составляет $ 275 094. Из россиянок в соревнованиях также принимают участие Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

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