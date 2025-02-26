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Татьяна Прозорова — Диана Шнайдер, результат матча 26 февраля 2025, счёт 1:2, турнира WTA-250 в Остине

Шнайдер обыграла Прозорову на старте турнира в Остине, уступив первый сет с «баранкой»
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Российская теннисистка, 13-я ракетка мира Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Остине (США). В матче первого круга россиянка в трёх сетах победила соотечественницу Татьяну Прозорову со счётом 0:6, 6:2, 7:5.

Остин. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 03:10 МСК
Татьяна Прозорова
175
Россия
Татьяна Прозорова
Т. Прозорова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
0 		6 7
         
Диана Шнайдер
13
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Продолжительность встречи составила 2 часа. За это время Диана сделала одну подачу навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти.

В следующем круге Шнайдер встретится с победительницей матча Сорана Кырстя (Румыния, 120) — Лаура Зигемунд (Германия, 83).

Турнир в Остине проходит с 24 февраля по 2 марта. Призовой фонд составляет $ 275 094. Из россиянок в соревнованиях также принимают участие Анна Блинкова и Камилла Рахимова.

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