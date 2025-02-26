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Хольгер Руне — Роберто Карбальес-Баэна, результат матча 26 февраля 2025, счет 2:0 (7:6 (7:4), 6:3), 1-й круг ATP-500 в Акапулько

Хольгер Руне победил Роберто Карбальес-Баэну и вышел во второй круг турнира в Акапулько
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга, в котором встретились 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (четвёртый посев на турнире) и 50-й в рейтинге ATP Роберто Карбальес-Баэна из Испании. Игра завершилась победой Руне в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.

Акапулько. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 03:10 МСК
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 4 		3
         
Роберто Карбальес-Баэна
50
Испания
Роберто Карбальес-Баэна
Р. Карбальес-Баэна
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Новости. ATP
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