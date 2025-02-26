Хольгер Руне победил Роберто Карбальес-Баэну и вышел во второй круг турнира в Акапулько

В ночь с 25 на 26 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга, в котором встретились 13-я ракетка мира датчанин Хольгер Руне (четвёртый посев на турнире) и 50-й в рейтинге ATP Роберто Карбальес-Баэна из Испании. Игра завершилась победой Руне в двух партиях — 7:6 (7:4), 6:3.