Камилла Рахимова проиграла Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Остине
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Остине (США, штат Техас) завершился матч первого круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 67-й в мировом рейтинге Сюзан Ламенс из Нидерландов (восьмой посев на турнире). Победу в трёх партиях одержала Ламенс — 1:6, 6:3, 6:4.
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