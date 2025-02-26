Камилла Рахимова проиграла Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Остине

В ночь с 25 на 26 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Остине (США, штат Техас) завершился матч первого круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 67-й в мировом рейтинге Сюзан Ламенс из Нидерландов (восьмой посев на турнире). Победу в трёх партиях одержала Ламенс — 1:6, 6:3, 6:4.