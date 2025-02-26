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Сюзан Ламенс — Камилла Рахимова, результат матча 26 февраля 2025, счет 2:1 (1:6, 6:3, 6:4), 1-й круг WTA-250 в Остине

Камилла Рахимова проиграла Сюзан Ламенс в первом круге турнира в Остине
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на женском хардовом турнире категории WTA-250 в Остине (США, штат Техас) завершился матч первого круга между 73-й ракеткой мира российской теннисисткой Камиллой Рахимовой и 67-й в мировом рейтинге Сюзан Ламенс из Нидерландов (восьмой посев на турнире). Победу в трёх партиях одержала Ламенс — 1:6, 6:3, 6:4.

Остин. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 05:25 МСК
Сюзан Ламенс
67
Нидерланды
Сюзан Ламенс
С. Ламенс
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Камилла Рахимова
73
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
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Новости. WTA
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