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Александр Зверев — Маттео Арнальди, результат матча 26 февраля 2025, счёт 2:1, 1-й круг турнира ATP-500 в Акапулько

Александр Зверев в трёх сетах обыграл Арнальди и вышел во 2-й круг турнира в Акапулько
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Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). В матче первого круга Зверев победил представителя Италии 33-го в рейтинге ATP Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.

Акапулько. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 05:25 МСК
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 2 		6 6
7 7 		3 4
         
Маттео Арнальди
33
Италия
Маттео Арнальди
М. Арнальди

Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Зверев сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге Зверев встретится с американцем Лёнером Тином (83).

Турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по 3 марта. Общий призовой фонд составляет $ 2,59 млн.

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