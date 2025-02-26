Александр Зверев в трёх сетах обыграл Арнальди и вышел во 2-й круг турнира в Акапулько
Поделиться
Вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько (Мексика). В матче первого круга Зверев победил представителя Италии 33-го в рейтинге ATP Маттео Арнальди со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 6:3, 6:4.
Акапулько. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 05:25 МСК
2
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|4
33
Маттео Арнальди
М. Арнальди
Продолжительность встречи составила 2 часа 43 минуты. За это время Зверев сделал семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два из четырёх брейк-пойнтов. На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге Зверев встретится с американцем Лёнером Тином (83).
Турнир в Акапулько проходит с 24 февраля по 3 марта. Общий призовой фонд составляет $ 2,59 млн.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 февраля 2025
-
09:23
-
08:45
-
08:25
-
05:55
-
00:36
-
00:09
- 25 февраля 2025
-
23:01
-
22:32
-
21:54
-
21:26
-
20:56
-
20:41
-
20:11
-
20:07
-
20:03
-
19:45
-
19:40
-
19:27
-
19:18
-
19:04
-
18:54
-
18:40
-
18:40
-
18:05
-
17:46
-
17:21
-
16:24
-
16:06
-
15:31
-
10:55
-
10:37
-
09:43
-
00:20
- 24 февраля 2025
-
23:50
-
22:41