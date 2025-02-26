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Денис Шаповалов — Нишеш Басаваредди, результат матча 26 февраля 2025, счет 2:0 (7:5, 6:2), 1-й круг ATP-500 в Акапулько

Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько
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В ночь с 25 на 26 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 106-й в рейтинге ATP Нишеш Басаваредди из США. Игра завершилась победой Шаповалова в двух сетах — 7:5, 6:2.

Акапулько. 1-й круг
26 февраля 2025, среда. 06:25 МСК
Денис Шаповалов
32
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Нишеш Басаваредди
106
США
Нишеш Басаваредди
Н. Басаваредди

Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Шаповалов шесть раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил один эйс при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с победителем матча между 34-й ракеткой мира Алексом Михельсеном из США и 68-м в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая.

Календарь ATP-500 в Акапулько
Турнирная сетка ATP-500 в Акапулько

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