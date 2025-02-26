Денис Шаповалов вышел во второй круг турнира ATP-500 в Акапулько

В ночь с 25 на 26 февраля мск на хардовом мужском теннисном турнире категории ATP-500 в мексиканском Акапулько завершился матч первого круга, в котором встретились 32-я ракетка мира Денис Шаповалов, представляющий Канаду (девятый посев на турнире), и 106-й в рейтинге ATP Нишеш Басаваредди из США. Игра завершилась победой Шаповалова в двух сетах — 7:5, 6:2.
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Продолжительность матча составила 1 час 39 минут. Шаповалов шесть раз подал навылет и допустил девять двойных ошибок, реализовав 5 из 12 брейк-пойнтов. Басаваредди выполнил один эйс при двух двойных ошибках и выиграл два брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге турнира ATP-500 в Акапулько Денис Шаповалов встретится с победителем матча между 34-й ракеткой мира Алексом Михельсеном из США и 68-м в мировом рейтинге Бу Юньчаокэтэ из Китая.
Видео: Шаповалов показал, как провёл отпуск на Багамах
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