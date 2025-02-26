Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня 26 февраля

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В ночь с 25 на 26 февраля на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) состоялся второй игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. 1-й круг. Результаты:

Марта Костюк (Украина, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 4:6, 6:7 (6:8).

Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Франческа Джонс (Великобритания, Q) — 4:6, 0:3 (отказ египтянки).

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:1.

Слоан Стивенс (США, WC) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 2:6, 3:6.

Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:0.

Зейнеп Сёнмез (Турция, WC) — Мария Саккари (Греция, 8) — 7:5, 6:2.

Жаклин Кристиан (Румыния) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:4, 4:1 (отказ украинки).

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.