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Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня 26 февраля

Турнир WTA-500 в Мериде: результаты игрового дня 26 февраля
Мария Саккари
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В ночь с 25 на 26 февраля на турнире категории WTA-500 в Мериде (Мексика) состоялся второй игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. WTA-500, Мерида. 1-й круг. Результаты:

  • Марта Костюк (Украина, 6) — Дарья Сэвилл (Австралия, Q) — 4:6, 6:7 (6:8).
  • Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Франческа Джонс (Великобритания, Q) — 4:6, 0:3 (отказ египтянки).
  • Ребекка Шрамкова (Словакия) — Лулу Сун (Новая Зеландия) — 6:3, 6:1.
  • Слоан Стивенс (США, WC) — Петра Мартич (Хорватия, Q) — 2:6, 3:6.
  • Магда Линетт (Польша) — Элизабетта Коччаретто (Италия) — 6:4, 6:0.
  • Зейнеп Сёнмез (Турция, WC) — Мария Саккари (Греция, 8) — 7:5, 6:2.
  • Жаклин Кристиан (Румыния) — Юлия Стародубцева (Украина) — 6:4, 4:1 (отказ украинки).

Действующей чемпионкой соревнований в Мериде является представительница Турции Зейнеп Сёнмез. В прошлогоднем финале она обыграла американку Энн Ли со счётом 6:2, 6:1.

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