Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 26 февраля

Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 26 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 26 февраля, состоится третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Второй круг, 26 февраля (время московское)

  • 13:00. Алексей Попырин (Австралия) — Марин Чилич (Хорватия).
  • 13:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).
  • 14:30. Лука Нарди (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия).
  • 15:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция)
  • 16:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кентен Алис (Франция).
  • 17:30. Даниил Медведев (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).
  • 17:30. Маттео Берреттини (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
  • 19:00. Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. ATP
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android