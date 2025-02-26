Турнир ATP-500 в Дубае: расписание игрового дня 26 февраля

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Сегодня, 26 февраля, состоится третий игровой день на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Теннис. ATP-500, Дубай. Второй круг, 26 февраля (время московское)

13:00. Алексей Попырин (Австралия) — Марин Чилич (Хорватия).

13:00. Нуну Боржеш (Португалия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

14:30. Лука Нарди (Италия) — Зизу Бергс (Бельгия).

15:00. Таллон Грикспор (Нидерланды) — Уго Умбер (Франция)

16:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Кентен Алис (Франция).

17:30. Даниил Медведев (Россия) — Джованни Мпетчи Перрикар (Франция).

17:30. Маттео Берреттини (Италия) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).

19:00. Стефанос Циципас (Греция) — Карен Хачанов (Россия).

Турнир в Дубае проходит с 24 февраля по 1 марта. Действующим чемпионом соревнований является француз Уго Умбер.